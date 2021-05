Científicos del IPN se suman a iniciativa sobre Covid-19 y medio ambiente

Escucha la nota:



Sin revelar resultados de los hallazgos que serán publicados en los próximos días, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informa que científicos de la institución se sumaron a una iniciativa de la comunidad científica internacional para abordar la relación entre medio ambiente, cambio climático y la pandemia, con investigaciones que fueron concentradas en el Libro Resiliencia y Transformación Ambiental en Tiempos del Covid-19, publicación en la que participaron destacados científicos de 10 países de América, Asia y Medio Oriente.

Entre los temas analizados destacan las Modificaciones ambientales, degradación y riesgos para la salud humana; Entorno marino y lacustre, y Objetivos de desarrollo sostenible y justicia ambiental.

Las líneas de investigación de los proyectos del IPN abordan tópicos asociados a los fenómenos socio-ambientales, cambios ambientales en las montañas, análisis de agua en lagunas y problemas climáticos en los hogares durante la pandemia.

El profesor-investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), Jonathan Muthuswamy Ponniah, fue seleccionado como el editor que representó a México para la creación de esta publicación internacional, en la que también colaboraron cinco editores-investigadores de los países de India, Kuwait, Malasia, Japón y Estados Unidos.

El científico del IPN comentó que los otros cinco editores fueron: Al Ramanathan (School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India), S. Chidambaram (Institute for Scientific Research, Safat, Kuwait), M. V. Prasanna (Faculty of Engineering and Science, Curtin University Malaysia), Pankaj Kumar (Institute for Global Environmental Strategies, Kanagawa, Japan) y Francisco Muñoz-Arriola (University of Nebraska-Lincoln, United States of America).

Jonathan Muthuswamy aseguró que fueron siete investigadores y tres alumnos de posgrado del Politécnico (adscritos al CIIEMAD, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), al Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) y a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Tecamachalco), quienes dieron a conocer sus respectivos proyectos de investigación en este libro que se enfocó a la modificación ambiental durante la pandemia por Covid-19.

Muthuswamy Ponniah (quien es originario de Chennai, India y cuenta con un Doctorado en Geología, con especializaciones en Geoquímica Costera, Geología Ambiental y Tsunamis) detalló que las 34 investigaciones copiladas en el libro fueron desarrolladas por científicos de la India, Filipinas, Malasia, Japón, Kuwait, México, Estados Unidos, Bangladesh y China, entre otros países. “El próximo 17 de mayo, se realizará la presentación del libro en Japón, con la participación de los editores y los científicos que colaboraron con sus investigaciones”, indicó.