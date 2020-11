Cienfuegos se declara no culpable de cargos que se le imputan

El ex titular de Sedena es acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero por una corte de Nueva York.

Tras suspender la sesión virtual abierta al publico en la que tenía previsto informar oficialmente los cargos contra Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el ex funcionario se declaró no culpable de los delitos que se le imputan.

El juez Steven Gold tomó la decisión de poner fin a la primera sesión después de unas continuas reverberaciones de la voz que no permitían escuchar con claridad.

Tras solicitar en varias ocasiones que los periodistas conectados a la sesión desconectaran el sonido o evitaran escuchar la sesión por dos medios diferentes (teléfono y ordenador), y viendo que los problemas de eco persistían, la magistrada decidió suspender la sesión pública.

Sin embargo, minutos después decidió reanudarla, el militar en retiro escuchó los cuatro cargos por los que la fiscalía lo acusa y se solicitó su detención.

A través de su abogado, Edward Sapone, Cienfuegos se declaró no culpable de los delitos que se le acusan.

Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles (California) acusado por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Los delitos, según la acusación, se cometieron entre 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Sedena.

