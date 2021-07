CFE acusa a empresa española de dañar red de transmisión de energía

Manuel Bartlett no descartó recurrir a la vía legal contra el consorcio español, aunque aclaró que no se trata de una cacería de brujas

La Comisión Federal de Electricidad acusó a la empresa española Acciona de romper la red de transmisión de energía para hacer sus instalaciones y generar energía eólica y solar, con equipo barato pero con consecuencias costosas, poniendo en peligro al país, como sucedió con el apagón del pasado 28 de diciembre.

El director general de CFE, Manuel Bartlett adelantó que solicitará a la Comisión Reguladora de Energía suspender permisos y contratos de centrales eléctricas sin avances constructivos, ya que aseguró que derivado de los abusos de la Reforma Energética, se otorgaron permisos sin ton ni son, generando un sistema de especulación, creando un brutal desorden en el sistema eléctrico mexicano.

Bartlett Díaz, no descartó recurrir a la vía legal contra el consorcio español, aunque aclaró que no se trata de una cacería de brujas y que tampoco se está en contra de las energías limpias, pero, insistió en que no están de acuerdo en los abusos que se cometen en contra de la nación.

La causa raíz del disturbio del 28 de diciembre de 2020 fue la improvisación en la interconexión de la central eólica San Carlos, de Acciona, cuyas protecciones no cumplían con las especificaciones requeridas.- Noé Peña, director CFE Transmisión — CFEmx (@CFEmx) July 22, 2021

CFE revisará contratos

La empresa productiva del estado va a revisar cada una de las aperturas en las líneas de transmisión que se han hecho por privados que son: 24 centrales generadoras de energía en líneas de 400 kV (kilovoltios), 50 en las 230 kV y 70 en las de 115 kV. En total son 144 revisiones las que se harán a lo largo de 20 semanas, pero no todas corresponden a renovables.

En el análisis que la eléctrica nacional encargó a un grupo de expertos independientes, se halló que, si bien dos líneas de transmisión entre Tamaulipas y Nuevo León fueron afectadas por el incendio de pastizales.

La causa raíz de la interrupción del suministro eléctrico fue por la improvisación en la interconexión de la Central Eólica San Carlos de la empresa Acciona, la cual estaría enfrentando acciones legales por parte de la CFE.