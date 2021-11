Cerrazón de Morena afectará negociación de reforma eléctrica: Va por México

La coalición legislativa Va por México conformada por PAN, PRD y PRI, advirtió que la falta de disposición para dialogar de parte de Morena y sus aliados en el tema del Presupuesto de Egresos para 2022, afectará las negociaciones para sacar adelante las reformas constitucionales pendientes.

En conferencia de prensa, los coordinadores de los tres grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acusaron a los legisladores del grupo mayoritario de no querer escuchar las propuestas, de evadir el debate y de presentarse solo para cumplir las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luis Espinosa Cházaro, líder de los diputados del PRD, dijo que como están las cosas, no se puede dialogar sobre las reformas constitucionales.

“Lo que decimos claramente es que así, como están pasando al presupuesto, así no, sin discusión, sin construcción, sin dialogo no, si pretenden la reforma energética, presentarla de inmediato y llevarla al pleno, pues eso lo decimos con toda claridad, pero nosotros no somos los que cerraremos en dialogo”, destacó.

En tanto, el coordinador del PAN Jorge Romero señaló que no van a retirar las más de mil 500 reservas que se han presentado en la discusión del Presupuesto de Egresos.

“Puede ser que compacten sus reservas, pero eso no es bajar las reservas, es diferente quiero decir dos en una misma intervención en tribuna a decir, me desisto del punto que me quería reservar del presupuesto”, afirmó.

Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira indicó que la presentación de la gran cantidad de reservas al dictamen, en realidad es un acto de resistencia ante la falta de dialogo de parte de Morena.