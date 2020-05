Cepal recomienda “transferencias monetarias” para sectores vulnerables

Escucha la nota:



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe llamó a los países que ante la crisis por Covid-19 sean sensibles con los sectores más vulnerables y la economía informal para dotarlos de “transferencias monetarias” para que cubran sus necesidades básicas, de lo contrario se pueden tener expresiones de violencia social.

En el foro “En tiempos de crisis, un ingreso vital”, que organizó Movimiento Ciudadano, Ricardo Zapata, quien se desempeñó como punto focal sobre desastres de Cepal, indicó que para reanudar actividades se requiere que la curva de contagios este controlada, pruebas suficientes para conocer la situación real, contar con protección social y de servicios básicos, y tener cooperación multilateral porque los recursos de un país pueden no alcanzar.

“Hay que ser sensibles al conflicto porque de no serlo y de no tener un proceso participativo podemos tener expresiones de violencia social, y esto va junto y de la mano de reducir efectos similares, desastres como éste no es que ocurran cada cien años, y recientemente por globalización es posible que se transmitan estos riesgos sanitarios con mayor frecuencia”.

Indicó que la Cepal propone que estos apoyos económicos asciendan a 67 dólares mensuales, que son aproximadamente mil 800 pesos, que se den a niños, adolescentes y mayores de 65 años de edad, y que tengan una duración de seis meses.

“Que es lo que la Cepal esta diciendo, primero que tienen que garantizarse transferencias monetarias temporales para poder satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, su propuesta es justamente esto lo que está planteando, ello habla de cinco grupos de la población: universal, ideal; toda la población en situación pobreza, pero obviamente no alcanzan los recjrsos; trabajadores de la informalidad en un rango de edad”

En este foro representantes de trabajadoras del hogar, comerciantes, hostes, boleros y fotógrafos se pronunciaron porque exista un apoyo generalizado para la población que vive al día ante el confinamiento por Covid 19, porque adquirir la ayuda de los gobiernos estatales y federal es burocrática.

Movimiento Ciudadano presentará una iniciativa de Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales, para apoyar a cerca de 20 millones de personas que se encuentran sin empleo y sin un ingreso, se les darían 3 mil 696 pesos mensuales durante tres meses y podrá ampliarse por dos meses más, para ello requieren recursos por 221 mil millones de pesos.