Celebra AMLO triunfo de militares en Maratón de la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los soldados Darío Castro Pérez y Eloy Sánchez triunfadores en el Maratón Internacional de la Ciudad de México.

“Es muy importante, mucho muy importante, le mandamos una felicitación a ellos, a sus familiares, también a la Secretaría de la Defensa”, dijo Obrador.

dos mexicanos ganaron primero y segundo lugar en el maratón, el soldado Darío Castro Pérez, primer lugar y el soldado Eloy Sánchez, segundo lugar. Creo que esto no se alcanzaba, no se alcanzaba desde hace como 13 años, desde el 2009… ¡12 años que no ganaban mexicanos este maratón!, entonces nuestra felicitación, es un hecho muy destacado”, enfatizó el titular del gobierno federal desde la 28 Zona Militar en Santa Lucía del Camino, Oaxaca,

El mandatario mexicano también reconoció a la keniana Lucy Cheruiyot y la etíope Amare Shewarge Alene, las mujeres que llegaron en primero y segundo lugar en el maratón.