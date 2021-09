Causa en Común advierte mentiras sistemáticas en mañaneras

Escucha la nota:



Durante un ejercicio de transparencia realizado por la organización Causa en Común, se detectó que el 55% de las respuestas institucionales del gobierno federal en materia de seguridad no reflejan lo que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias matutinas diarias, además advirtieron que miente sistemáticamente al hablar de temas como seguridad.

En conferencia de prensa para la presentación del foro virtual: No hay, no quieren o no entienden, la directora de esta organización María Elena Morera, coincidió con especialistas que las conferencias matutinas presidenciales se han convertido en un mecanismo para manipular, desinformar y acusar a quienes disienten de lo dicho por el mandatario.

Criticó incluso que en las respuestas a peticiones de información por vía de transparencia en materia de seguridad, instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y otras, digan desconocer cifras o datos o incluso esconden los mismos.

Por su parte Enrique Cárdenas Sánchez, integrante de la organización Signos Vitales y Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, aseguró que las conferencias mañaneras se han utilizado como un instrumento para gobernar, sin un método populista utilizado por otros gobiernos y sirven para manipular e incluso transferir responsabilidades de los errores a anteriores administraciones.

Recordó incluso que de acuerdo a expertos, durante el año 2020 López Obrador utilizó más de 50 mil afirmaciones no ciertas, un promedio de 88 mentiras i verdades a medias diarias y utilizó palabras “clave” como pueblo más de 4 mil 650 veces y más de 4 mil corrupción.

Especialistas como Jacqueline Peschard Mariscal o el analista Mario Campos, coincidieron en este foro con María Elena Morera, quien advirtió que la repetición sistemática de mentiras que realiza el presidente, no permiten generar una política pública para la atención de problemas reales sociales como la inseguridad y violencia, la crisis económica y de salud y otras.