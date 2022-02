Caso del Secretario de Seguridad de AGS corresponde a FGR: AMLO

Cuestionado sobre la detención por el delito de tortura de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “estos casos ya están en la Fiscalía General de la República”.

“No quiero agregar nada; siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie”.

“En este caso que se aplique la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal

Conferencia de prensa matutina, desde Hidalgo

El titular del gobierno federal llamó a “que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie”.

“Ayer que hubo esta detención, llamó la atención, lo celebró, no profundizaré más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigue”.

“El propio gobernador eso es de destacarse porque por lo general o se quedan callados o defienden”, finalizó el mandatario mexicano desde el C5i ubicado en Zapotlán de Juárez, Hidalgo.