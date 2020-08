Caso de Emilio ‘L’ es una cortina de humo: Senadora del PAN

La senadora por el PAN, Guadalupe Murguía, advirtió que el caso del ex director de Pemex, Emilio “L”, ha sido empleado como una cortina de humo para desviar la atención de los grandes problemas del país.

En videoconferencia, la legisladora panista reiteró que en Acción Nacional están a favor de que se castigue la corrupción, sea quien sea, pero exigió que la Fiscalía General de la República se conduzca con transparencia y sin politizar la persecución de delitos.

Lamentó que el caso del ex titular de Pemex sea lo que ocupe la atención política, cuando el país atraviesa una situación grave en materia económica y de salud, y demandó que no se use la investigación en su contra con propósitos electorales.

No obstante, el senador por Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que los señalamientos del ex director de Pemex, Emilio “L”, contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray podrían sentar un precedente histórico de un ex presidente juzgado en nuestro país.

En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó que se debe garantizar el debido proceso y confió en que este caso no se convierta en un distractor ante problemas como la pandemia de Covid-19.