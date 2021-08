Carmen Almeida: Saúl Huerta está a punto de perder el fuero para que se le juzgue

La diputada federal de Morena, Carmen Almeida, aseguró a los padres del adolescente que fue víctima del legislador Benjamin Saúl Huerta, que el agresor está a punto de perder el fuero y afirmó que no pasará más tiempo para hacer valer la justicia.

Al acudir a la comisión permanente en la Cámara de Senadores en compañía del jurista Teófilo Benítez, los padres del chico fueron recibidos por la legisladora morenista quien asumió el compromiso de que el desafuero de Saúl Huerta será un hecho.

Te puede interesar:Mario Delgado advierte que se acabaron ‘los intocables’

“En Morena estamos convencidos y no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que lo sigan utilizando como moneda de cambio, mañana se tiene que decidir, mañana pierde su fuero el hoy diputado Huerta ”, aseveró.

“El caso de ustedes es incuestionable, hay unanimidad pero políticamente no vamos a permitir que se utilice, cuenten con ello…mañana mismo vamos a tratar eso en el pleno y vamos a asegurar que se brinden que se liberen los caminos para que se aplique la justicia”.

La diputada Almeida dejó en claro que se va a procurar justicia y dar el lugar que merecen los padres del chico, ya que ellos son un reflejo “de una situación de impunidad qué hay en el país y que estamos tratando de reducir”.

Maria, madre del joven agraviado,recriminó la tardanza de la justicia, pese a las pruebas y la acusación en contra del diputado poblano.

“Lo único que quiero pedir es que se pongan en mis zapatos que desde el 21 (de abril) no se ha hecho justicia hasta ahorita 9 de agosto; no es posible que él siga como diputado cuando realmente hizo una bajeza con mi hijo y con otros niños, no nada más con mi hijo”.

“El sabían desde el principio cuñado nos vio, el sabia lo que quería hacer”, dijo a la legisladora.