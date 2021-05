Cárdenas manda mensaje a AMLO: no tenemos un gobierno de izquierda

Escucha la nota:



El líder moral actual de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas hizo un diagnóstico puntual del gobierno actual de México.

“Difícilmente diría que tenemos un gobierno de izquierda por más que se digan de izquierda”, afirmó respecto a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

“Se viene dando cada vez más fuerte la desigualdad social; la pobreza afecta a 62 millones, 49 por ciento de la población total, 10 millones más que hace dos años”, aseguró el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que renunció el 25 de noviembre de 2014.

Durante su participación en el Foro Jesús Silva-Herzog Flores, realizado en la Ciudad de México y donde dictó la conferencia El futuro de la izquierda, Cárdenas propuso al tabasqueño “un viraje” en sus políticas sobre violencia, economía y pobreza porque, según sus datos, en dos años, 10 millones de mexicanos se sumaron a las cifras de pobreza en el país.

En temas económicos, planteó que el programa gubernamental en la materia no es exitoso porque “si el Estado no invierte o los particulares, si no llega inversión del exterior, a la pura esperanza la economía no crece”.

El tres veces candidato presidencial, reconoció una “débil recuperación este año” que comparó con la caída de 8 puntos en 2020, año de la pandemia de Covid 19.

En ese sentido, planteó “un proyecto alternativo al proyecto alternativo” de nación establecido por López Obrador al principio de su administración, en 2018.

DESCONOCE EL FRENTE EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

Cárdenas Solorzano, recientemente descartó integrarse al Frente Amplio en Defensa de la Constitución, convocado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, por considerar que desconoce los objetivos y fines del mismo.

Dijo respetar la iniciativa pero reconoció que al convocarlo Muñoz Ledo está tomando sus propios riesgos.

Muñoz Ledo convocó a la conformación de este frente con el objetivo de defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los órganos autónomos como el INE y al INAI, ante las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la Constitución Política para modificar tiempos de permanencia de sus miembros, funciones o en algunos casos desaparecerlos.