Cáncer de mama, el tumor maligno más frecuente a nivel global

De acuerdo con la información presentada en la novena revisión del Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama (2021), este padecimiento está considerado como el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel internacional, y es la primera causa de muerte por cáncer.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud señala que, durante 2020, se diagnosticaron 2.3 millones de casos de cáncer de mama, y que alrededor de 685 mil mujeres fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. Asimismo, advierte que 1 de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida.

El cáncer de mama es multifactorial, pero la principal causa de riesgo para padecer cáncer de mama es ser mujer. Las estadísticas señalan que por cada cáncer de mama en un hombre se dan 100 casos en mujeres. Esto significa que está estrechamente ligado con la producción hormonal, entre mayor cantidad de hormonas femeninas, es mayor el riesgo para desarrollar un cáncer mamario. De todos los cánceres mamarios que existen, el 50% es dependiente de hormonas.

En México, durante las últimas décadas, el cáncer de mama ha presentado un constante incremento en su incidencia y en su mortalidad, debido a que muchas mujeres postergan una revisión, lo que les impide la detección oportuna y el diagnóstico certero para atenderse en etapas tempranas. Otra tendencia que se presenta en nuestro país es el incremento en pacientes menores de 40 años con este padecimiento.

Ante este panorama, el doctor Alejandro Escobar Sandoval, medico radiólogo oncólogo por el Instituto Nacional de Cancerología, Incan, recomienda procedimientos de detección, dependiendo la edad de las pacientes. “Todos los tumores, pero en especial el cáncer de mama, puede presentar lesiones clínicas, es decir, las que se ven a simple vista, o incluso se palpan; pero también lesiones que se llaman subclínicas, que no se ven y no se palpan. Es ahí donde el ultrasonido y la mastografía son de vital importancia, de hecho, son el pilar para el diagnóstico oportuno y certero, sin estos equipos de imagenología no se pueden detectar. Las mujeres menores a 40 años deben realizarse un ultrasonido para diagnosticar tanto lesiones clínicas como subclínicas. En el caso de las mujeres mayores de 40 años lo más recomendable es una mastografía, complementada con un ultrasonido”.

La cultura de la prevención y los métodos de diagnóstico a través de la imagen favorecen la detección temprana. Para una paciente, entre más pequeño sea el tumor, tendrá mayores posibilidades de contar con un tratamiento adecuado que le permita atender la lesión, entre más grande el tumor, corre la posibilidad de que se extienda.

“En ocasiones son extensiones locoregionales, que se van del seno y a la axila, entre más crezca y más se extienda las posibilidades de vida van disminuyendo, entonces tenemos que hacer énfasis en detecciones a tiempo y detecciones tempranas, porque nos da mayores posibilidades de poder ayudar a nuestras pacientes”.

El doctor Escobar Sandoval destaca el avance tecnológico y científico en los equipos clínicos que coadyuvan a la detección oportuna de cáncer de mama. Explicó que equipos de ultrasonido como los que presenta Ocean Medic en México permiten conocer la naturaleza (sólida o quística) de una lesión menor a un centímetro, no palpable, así como examinar su tendencia a ser benigno o maligno y, en su caso, a través del mismo equipo, tomar una biopsia.

“Hoy en día, estos equipos han mejorado mucho, cuentan con software avanzados que nos permiten identificar mejor las lesiones, ver sus bordes más definidos, ver si las lesiones están produciendo sombra, o si están produciendo reforzamientos. El hecho de contar con herramientas que detecten pequeños vasos nos ayuda a saber si esa lesión está o no vascularizada; el uso de la elastografía que hoy se ha implementado prácticamente en la mayoría de los equipos de última generación, nos permite cuantificar la dureza de la lesión para evitar biopsias innecesarias”.

En nuestro país, el temor a realizarse una mastografía se ha generalizado, debido a la idea de que es un procedimiento doloroso, sin embargo, el especialista destaca que esto no es del todo cierto: “Las mujeres en etapa reproductiva, lo ideal es que se realicen la mastografía a la mitad del ciclo menstrual, es decir en la segunda semana de su periodo, les será menos doloroso, sentirán ligeramente una molestia; si lo hacemos previo al periodo menstrual va a ser doloroso porque el seno está con mucha carga hormonal. Si elegimos bien, a la mitad del ciclo, seguramente no va a ser doloroso y lo mejor va a ser en un área especializada, con personal capacitado. En el caso del ultrasonido es cero dolor, es un estudio completamente inocuo, no va a haber radiación, es rápido, es cómodo y es accesible”.

Sobre el grado de malignidad, el doctor Escobar explica que los especialistas en oncología de mama se basan en la clasificación internacional Birads, que otorga categoría para las lesiones, según las características de la lesión: Birads 2, cuando la lesión indudablemente cuenta con rasgos benignos; Birads 3, si la lesión sugiere ser buena pero tiene algún rasgo que no está completamente claro, en este caso se recomienda un monitoreo cada seis meses; si esa lesión tiene características de malignidad, se clasificará en Birads 4a, Birads 4b o Birads 4c. La probabilidad de malignidad de 4a es hasta el 10%; 4b hasta el 50%, y el 4c se eleva hasta 96% . Si se cuenta con todos los elementos que sugieren que es maligna, contará con la categoría Birads 5, la cual va del 97% hasta el 100% de posibilidad de que se sea maligna.

Una vez que se ve la lesión se categoriza con un Birads4, a, b, c o 5, se toma una biopsia, será un médico patólogo (especialista en el estudio de las células o los tejidos) quien confirmará si es un cáncer y el tipo de cáncer que es, los más comunes son los ductales y los lobulillar; además de los subtipos: luminal A, el luminal B, el cáncer Her, y el cáncer triple negativo, este último terriblemente agresivo.

“Los cánceres se clasifican por sus etapas en 1,2,3 y 4. La gran mayoría de cánceres, del 96 al 98% que atrapemos en etapa 1, es decir un cáncer que sea menor a un centímetro, las posibilidades de vida de esa mujer serán las mismas que si nunca hubiera tenido cáncer. Así de importante es detección temprana” concluyó.