Campeche y Chiapas podrían iniciar clases; están más cerca de semáforo verde

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que Campeche y Chiapas podrían ser los primeros en regresar a clases presenciales en educación básica porque están en color amarillo del semáforo epidemiológico por Covid-19 y estarían más cerca de estar en verde, pero este “supuesto se dará siempre y cuando las autoridades estatales tengan desconfinamientos ordenados porque todos están susceptibles a pasar del amarillo al naranja o al rojo, que son de mayor riesgo y confinamiento”.

“Chiapas y Campeche son los dos estados que pasaron a color amarillo recientemente y de acuerdo a las predicciones probablemente serían los primeros que pasarían a semáforo verde, pero como digo siempre si y solo si se dan las actividades de desconfinamiento en una forma ordenada”.

En conferencia de prensa, indicó que en color amarillo del semáforo epidemiológico se han realizado preparativos para acondicionar las escuelas y capacitar al personal en seguridad sanitaria.

“Sin embargo el secretario Moctezuma ha emprendido una serie de preparativos para que antes de empezar clases empiecen actividades preparatorias que podrían tener lugar durante semáforos amarillos para ir acondicionando los recintos físicos tanto en materia educativa como ahora en seguridad sanitaria de los miembros de la comunidad educativa”.

López-Gatell señaló que desde hace tres meses conformaron un grupo de estudio que analiza los esfuerzos mundiales para desarrollar una vacuna contra Covid-19 y la estrategia para su aplicación cuando se tenga la dosis, pero hasta el momento no les han mostrado los estudios de fase tres de la vacuna rusa, Sputnik V, por lo cual no podrían hablar de seguridad, certeza y eficacia porque no conocen su efectividad.

Por último, Ernesto Ramírez González, titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del InDRE, indicó que el primer caso de introducción de Covid-19 a México provino de un virus de Italia y hasta el momento han detectado cinco grupos de “17 linajes” que son los mismos que circulan en América y Europa, por lo que no se tiene gran presencia de la cepa que está en Asia.