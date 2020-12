Campaña de vacunación contra Covid iniciará en el Hospital General de México

La Secretaría de Salud indicó que el proceso de vacunación será realizar un ‘triage’ para verificar que la persona no tenga ningún síntoma.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la campaña de vacunación contra Covid-19, que comenzará este jueves, contempla la aplicación de 2 mil 975 dosis, de las cuales 975 serán para el personal médico del Hospital General de México y el resto se aplicará en las sedes militares de Toluca y Querétaro.

En conferencia de prensa, explicó que las dosis se encuentran en el Instituto Nacional de Cancerología y las fuerzas armadas las van a trasladar al Hospital General, desde donde se realizará una transmisión vía remota en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

López-Gatell aseguró que se vacunará a médicos y enfermeras desde especialistas hasta residentes, camilleros, laboratoristas, personal de ambulancias, manejadores de alimentos, limpieza e higiene, y trabajadores sociales que se encuentran en la primera línea de la batalla contra Covid, y se espera que el 31 de enero concluyan con la inmunización a los trabajadores de la salud que están atendiendo a pacientes con coronavirus porque les van a llegar de forma constante cada semana hasta sumar un millón 400 mil inmunizaciones el 31 de enero.

Detalló que el proceso de vacunación será realizar un “triage” para verificar que la persona no tenga ningún síntoma, después le aplican la dosis y se le dará un seguimiento de varios días para verificar que no desarrolle alguna reacción.

Por último, reconoció que si bien empieza la esperanza con el inicio de la vacunación contra Covid, la epidemia no se ha acabado por lo que no se debe bajar la guardia y llamó a los ciudadanos a que en estas fiestas de Navidad y fin de año se queden en casa y no festejen con personas ajenas a las que viven en su hogar.