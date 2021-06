CAMe activa medidas por mala calidad del aire; se aplicará el doble Hoy No Circula

Escucha la nota:



La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó las medidas ambientales por la mala calidad del aire que se registró este martes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El organismo detalló que a las 16:00 horas se registró un valor máximo de ozono de 157 partes por billón en la estación de monitoreo UNAM, ubicada en la alcaldía Coyoacán; debido a la estabilidad atmosférica que ha dominado en la tarde y la acumulación del ozono en el suroeste de la Ciudad donde se ha presentado velocidad de viento muy débil y una alta radiación solar.

Por lo anterior, la CAMe informó que este miércoles se aplicará el doble Hoy No Circula, por lo que no podrán transitar de las 5:00 a las 22:00 horas los vehículos con holograma de verificación 2, así como aquellos con holograma tipo 1, con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9, además de aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Los automóviles que porten holograma “E”, “00” o “0”, cualquiera que sea su uso, podrán circular sin restricciones.

La CAMe hizo un llamado a la población para que eviten hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas; facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes, así como realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.