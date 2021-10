Cambio de horario en el país se acerca, ¿se atrasa o adelanta el reloj?

El fin de año se aproxima y en vísperas a que 2020 termine, llegar el cambio de horario, como ya es costumbre desde 1996 en que el país decidió entrar en una nuevo huso horario con el fin de ahorrar energía.

Luego de seis meses del Horario de Verano, donde se busca aprovechar al máximo la luz del día, llega el Horario de Invierno.

¿Se atrasa o adelanta un a hora el reloj?

El Horario de Invierno se puede considerar como el ‘normal’ o el que ya prevalecía antes de la medida de cambios de horario que se tomó en 1996.

Si para el Horario de Verano, que comienza en abril y termina en octubre, se deben adelantar las manecillas del reloj una hora, para el Horario de Invierno se hará lo contrario: atrasar el reloj una hora antes de ir a dormir.

¿Cuándo cambia el horario?

La entrada en vigor del Horario de Invierno es el 31 de octubre, en concordancia con la noche de Halloween y previo a la celebración de Día de Muertos.

Durante este horario, el cual terminará en abril de 2022, amanecerá alrededor de las 6:30 horas de la mañana y atardecerá a las 19:00 horas aproximadamente, incluso habrá días en noviembre que se haga de noche cerca de las 18:30 horas.

Para los estados en la franja fronteriza con Estados Unidos la alteración en la hora se dará hasta el primer domingo de noviembre.

En Sonora y Quintana Roo no es necesario ajustar los relojes, ya que estos estados no participan en el Horario de Verano, por lo que no deberán mover sus relojes.

Cambio de horario y de estado en el rendimiento físico

El cambio de horario ha generado debate desde su entrada en vigor en 1996.

Pese a que el principal objetivo es reducir el consumo de energía durante los meses de verano e invierno, algunos organismos, instituciones y especialistas han demostrado que la población puede padecer algunos síntomas de estrés.

Según la Facultad de Medicina de la UNAM, las modificaciones en el horario afectan al rendimiento físico, emocional e intelectual de las personas.

En el caso de los niños puede alterar su ciclo de sueño, y la necesidad de ingerir alimentos, mientras que en las personas mayores también puede alterar su descanso, lo que se hace más evidente en el Horario de Verano.

Al iniciar el cambio de horario hacia el llamado Horario de Invierno, la sensación es que dormiremos una hora más, lo cierto es que sus efectos sobre el sueño y el descanso no son los mismos que en el verano.