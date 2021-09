Cámara de Diputados analiza instalar módulo de vacunación contra Covid-19

La Cámara de Diputados analiza la posibilidad de instalar un módulo de vacunación contra COVID-19 en sus instalaciones, indicó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez.

El legislador de Morena aclaró que no se trata de privilegiar a los diputados, sino que se busca que el personal que acude a la Cámara, complete sus esquemas de vacunación y con ello, reducir riesgos de contagio.

Lo anterior, en medio de la polémica por la resistencia de las autoridades federales de salud a promover la vacunación entre menores de edad.

Fue enfático en señalar que al Palacio Legislativo acuden, en especial en días de sesiones, cientos de personas provenientes de los estados de la República, por lo cual es necesario redoblar las medidas de vigilancia y prevención, a fin de evitar que los contagios por COVID-19 se desaten.

Señaló que en la Cámara se mantendrá el gasto en la compra de pruebas de detección de coronavirus para legisladores, personal de grupos parlamentarios, trabajadores del recinto y prensa acreditada, por resultar necesario, aunque ya se estudia la aplicación de pruebas rápidas, con el fin de gastar menos y obtener resultados de manera más ágil.

El diputado Gutiérrez Luna aseguró que se hará lo necesario para seguir limitando el acceso al Pleno y el número de personas que hay en el recinto, a través de la convocatoria a actividades semipresenciales y mantener acciones preventivas como el uso de cubrebocas.

Ello, luego de recibir “un regaño” por hacer declaraciones públicas, sin usar ese implemento de protección.

A pregunta expresa sobre el caso del director de Producción y Programación del Canal del Congreso, Juan Carlos Becerra, quien habría acudido a labores el 1 de septiembre, a sabiendas de que había dado positivo a COVID-19, indicó que se analiza lo sucedido y si incurrió en negligencia, se valorará la probable sanción.

El presidente de la Cámara de Diputados, también presentó al nuevo coordinador de Comunicación Social del recinto, Miguel Ángel Luna Modesto, con el que aclaró no tener ningún parentesco, ya que coincide con él en el apellido “Luna”.

Descartó irregularidad en el nombramiento de quien también es su paisano, ya que ambos son oriundos de Minatitlán, Veracruz.

Y respecto a los cuestionamientos sobre la camioneta que utiliza para trasladarse, una BMW color rojo, modelo X4 M40i, cuyo valor actual de mercado actual es superior a 1.4 millones de pesos, el presidente del recinto afirmó que no es nueva, la adquirió hace algunos años y no dejará de utilizarla.

Afirmó que el vehículo al cual se refirió como “muy viejo”, está debidamente registrado en su declaración patrimonial y es la única que tiene, por lo que la seguirá utilizando.

“En ese tiempo me costó… déjame checarlo y les aviso, pero la compré usada. No me acuerdo, ya es muy vieja, es muy vieja, es muy vieja, es muy vieja la camioneta. Pues ya está bastante usada y me voy a quedar con ella un rato más. Es el único vehículo que tengo. No tengo otro. O a lo mejor me vengo en Uber para que no me digan nada”, respondió, ante las preguntas sobre el monto que pagó por la camioneta que no coincide con los estándares de austeridad que defiende su partido político.