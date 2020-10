Cada martes me realizo prueba Covid-19: AMLO

Escucha la nota:



Cada martes, desde hace seis u ocho semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza un diagnóstico para detectar posible contagio de Covid-19; “me hago una prueba, por lo general, por semana para estar seguro, sobre todo, para no contagiar a nadie; me hago la prueba los martes, mañana me corresponde, llevo como unas seis, ocho, y me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal y afortunadamente no he tenido síntomas” desde el inicio de la epidemia hasta el momento, indicó el Jefe del Ejecutivo federal.

Luego de que el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dio positivo a contagio de Coronavirus, el primer mandatario mexicano indicó que el titular de la Semar “está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia, pues no necesariamente tiene que haber contagio”; de todos modos subrayó que este martes 20 de octubre se realizará un nuevo examen.