Cada 12 horas sucede una agresión contra la prensa en México: Artículo 19

Escucha la nota:



La organización Artículo 19 documentó en el primer semestre del 2021, 362 agresiones contra la prensa, en promedio una cada 12 horas, además de cinco periodistas asesinados y uno desaparecido en México.

En el informe del primer semestre del año sobre la libertad de expresión en México, Art19 encontró que los meses de marzo con 92 agresiones; junio con 71 y abril con 68 son los que presentan el mayor número de casos y las entidades con más agresiones a la prensa son: Ciudad de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Guerrero y Baja California y a pesar de que Sonora no figura en los primeros 10 lugares por agresiones, si destaca por la letalidad de sus agresiones, ataques físicos e incluso la desaparición de un periodista.

Te puede interesar:Descarta Sheinbaum que militantes de Morena se dediquen a extorsión

Política y corrupción

La mayoría de las víctimas de estos delitos se dedican a la cobertura de temas como corrupción y política; seguridad y justicia; derechos humanos; protestas y movimientos sociales; sector privado y tierra y territorio.

Los tipos de agresiones que se cometen en mayor cantidad contra los comunicadores en el país son: intimidación y hostigamiento; amenazas; ataques físicos; uso ilegítimo del poder público; remoción de contenido; privación de la libertad y otros.

Zona Silenciada

Mención aparte corresponde al estado de Tamaulipas, que es considerada una “zona silenciada” por parte de esta organización defensora de la libertad de expresión, ya que no todas las agresiones contra la prensa son denunciadas, por lo que no se descarta que pudiera haber agresiones no registradas.

Primeras víctimas del 2021

Los periodistas asesinados en lo que va del 2021 son Benjamin Morales, Ricardo López Domínguez en Sonora y Jorge Molotzin, de esta misma entidad quién se encuentra en calidad de desaparecido desde marzo de este año.

Se unen a la larga lista

También han sido asesinados en Oaxaca Gustavo Sánchez Cabrera; Saúl Tijerina Renteria en Coahuila y Jacinto Romero Flores en Veracruz.