Cachan a diputado atendiendo intereses electorales durante sesión en San Lázaro

En la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva hizo un llamado a los congresistas conectados a distancia a los trabajos parlamentarios, a tener cuidado con el uso de sus micrófonos, y aún más, con incurrir en promoción electoral utilizando los medios digitales proporcionados por el recinto.

[video width="848" height="480" mp4="https://storage.googleapis.com/mvsnoticias/2021/02/578e191f-whatsapp-video-2021-02-04-at-19.16.02.mp4"][/video]

Durante la sesión ordinaria semipresencial de este jueves 4 de febrero, al momento de tomar una de las votaciones, un legislador fue sorprendido hablando de sus planes electorales, dichos que propiciaron el llamado de atención de la presidenta Dulce Sauri.

Los diputados federales se disponían a votar el segundo dictamen presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Al momento de solicitar el voto a distancia del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Canul, cuya voz no se escuchó, aunque su imagen alcanzó a proyectarse en las pantallas del Salón de Sesiones, la voz de otro congresista que hacía alusión a sus intereses electorales particulares, se oyó en el Pleno.

Al percatarse del hecho, la presidenta de la Directiva pidió al congresista descuidado, apagar su micrófono y tener presente que sus dichos podrían constituir una falta en materia electoral.

“Tiene la palabra el diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vía Zoom”, instruyó la diputada Sauri, para auxiliar al congresista referido a votar a distancia, de viva voz.

“Sí, voy a ser candidato del tercero federal, lo que fui la vez pasada, necesito (inaudible) ¿cómo le hacemos?”, se escuchó en el recinto.

“Compañero diputado que esté utilizando el sonido, atentamente le solicito y le recuerdo que el tipo y la promoción publicitaria de candidaturas por este sistema, está regulada por la legislación electoral y puede tener consecuencias. Atentamente solicito que cierre su micrófono”, instruyó la presidenta.

Acto seguido, aclaró que el responsable de dichas declaraciones no fue el diputado priísta, Canul Pérez, cuya voz no se pudo escuchar.

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Montalvo, que en la sesión anterior recibió una petición de no utilizar imágenes no permitidas para las participaciones a distancia durante el trabajo en el Pleno y comisiones, en esta ocasión manifestó su deseo de no volver a ser regañado.

Al finalizar su breve intervención para emitir el voto, antes del cierre de micrófonos, se escuchó una femenina voz que muy cercana a él emitió una expresión coloquial.

“Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, vía Zoom”, anunció la presidenta.

“Diputada Sauri, buen día, espero no ser regañado el día de hoy. Mi voto es a favor”, respondió Montalvo Luna.

“Muchas gracias diputado”, respondió la diputada Sauri, a quien le causó gracia el comentario del congresista.

Antes de que se cerrara el micrófono del diputado Montalvo, se alcanzó a escuchar en el sonido en el Pleno y en la transmisión de la Sesión en distintas plataformas de internet, la voz de una mujer diciendo: “No chingues, tú”, y unas risas apenas perceptibles.

El regaño al que se refirió el diputado Montalvo, se registró en la sesión de este miércoles 3 de febrero.

Para lucir más formal y aparentar que se encontraba físicamente en el Salón de Sesiones, aunque participó a distancia, el petista colocó detrás suyo, como fondo, una imagen digital de la Tribuna de San Lázaro.

La presidenta Sauri Riancho reconoció su esfuerzo por presentar una imagen vistosa y representativa durante la Sesión, sin embargo, le aclaró que ese tipo de acciones no están permitidas.

Le indicó que conforme a los lineamientos para utilizar material audiovisual en las pantallas el Pleno, en sesiones presenciales o semipresenciales no se permitirá la proyección de imágenes, videos, diapositivas o cualquier otro material de uso personal y particular de algún grupo parlamentario o legislador.

Los congresistas han enfrentado una serie de incidentes asociados al trabajo a distancia, como fallas en la conexión a internet, problemas con el registro de votaciones y micrófonos cerrados o abiertos en momentos inadecuados.

Han aparecido en pantalla trabajando desde sus oficinas, sus domicilios particulares, caminando por las calles o viajando en auto; y aunque en su gran mayoría aparecen vestidos formalmente, algunos otros han participado en el trabajo remoto ataviados con ropa tipo sport e informal.