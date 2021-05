Cabeza de Vaca no tiene fuero desde el 30 de abril: presidente de la Sección Instructora

Escucha la nota:



El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez, subrayó que desde el pasado 30 de abril, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no tiene fuero.

Al hacer un pronunciamiento alusivo, el legislador también dijo que la resolución emitida por la Suprema Corte, no es un fallo tomado por el Alto Tribunal, sino que se trata de un acuerdo de improcedencia de la controversia constitucional del Congreso. de Tamaulipas, propuesto por el ministro Juan Luis González.

Aunque el resolutivo señalado indica que no se prejuzga sobre la culpabilidad o no respecto al ilícito que se relaciona, defraudación fiscal equiparada, “existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya su encargo”, el diputado Morenista insistió en que el gobernante ya no tiene fuero.

“Cabeza de Vaca no tiene ‘fuero’ desde el 30 de abril de 2021. No, no es cierto lo que dice García Cabeza de Vaca. Nunca se violaron sus derechos de defensa en la Sección Instructora de la Mx_Diputados. Jamás llegó tampoco consigna alguna a esa instancia”, apuntó textualmente, en su cuenta en Twitter, @PabloGomez1968.

El diputado Gómez Álvarez publicó un texto en el que refrenda que la Sección Instructora a su cargo actuó con respeto a los derechos del señalado. Negó que a esa instancia jurisdiccional se haya hecho llegar consigna alguna por parte del mandatario estatal ni de cualquier otra de las partes involucradas.

La declaración de procedencia aprobada por más de dos tercios en el Pleno de San Lázaro, dio paso a la remoción de la inmunidad procesal penal o fuero constitucional del gobernador, señalado por la comisión de delitos del orden federal.

“Desde el 30 de abril, García Cabeza de Vaca se encuentra ‘desaforado’ de conformidad con lo señalado en la Carta Magna”, y esa determinación es inatacable, conforme al propio texto constitucional, remarcó.Expresó que el Congreso de Tamaulipas fue el que insistió en mantener al mandatario estatal en el cargo, sin removerlo, “pero eso no es problema de la Federación sino un riesgo que se corre localmente”.

Insistió en que la resolución impulsada en la Suprema Corte, por el ministro González Alcántara Carrancá, desechó la controversia del Congreso de Tamaulipas, por lo que la determinación de la Cámara sobre el desafuero en cuestión, no está en duda.“El Fiscal General de la República y el juez federal tienen capacidad de actuar en este caso sin la menor limitación, de conformidad con el texto constitucional que nos rige”, opinó.