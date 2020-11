Busca ‘Ala Democrática’ de Morena designar candidaturas para 2021

Escucha la nota:



Alejandro Rojas Díaz Durán, ex aspirante a la dirigencia nacional de Morena, pidió a todos quienes estén interesados en una candidatura para los procesos electorales del próximo año, enviar sus documentos a su corriente “Ala Democrática”, para que esta impulse las aspiraciones de los mejores perfiles, con ello busca convertirse en el filtro.

En un mensaje emitido a través de sus redes sociales, advirtió que los estatutos marcan que el 30% de las candidaturas deberán otorgarse a candidatos ciudadanos y su corriente garantizará los filtros para que sean personas que hayan apoyado a Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral del 2018.

Información relacionada: Morena pide a FGR investigar espionaje a Ramírez Cuéllar y Bertha Luján

De la misma forma, advirtió que a través de un filtro, el Ala Democrática garantizará que no se otorguen candidaturas a quienes hayan militado en el PRI o el PAN, que no se otorguen a amigos o compadres de los líderes de Morena o a quienes no hayan mostrado capacidad en sus cargos anteriores, ya que dijo, al menos el 90% de alcaldes de esta fuerza política no ganan nuevamente una elección.

Rojas Díaz Durán señaló que el partido tiene una deuda moral, política y electoral con el Presidente López Obrador y por ello están obligados a ganar las 15 gubernaturas que se disputarán el próximo año y la mayor cantidad de espacios posibles.

Pidió a quienes aspiren a un cargo, enviarle su documentación a través de su cuenta de Facebook, agendar una entrevista personalizada en la Ciudad de México con él y decirle claramente el cargo por el que desean competir, mientras que el Ala Democrática buscará que se garantice “piso parejo” para todos en las encuestas.