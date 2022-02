Bryan LeBarón denuncia ante la FGR a AMLO por ataques contra periodistas

Bryan LeBarón presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Elizabeth García Vilchis por los ataques contra periodistas y medios de comunicación que se realizan desde la conferencia mañanera.

En entrevista, el activista aseguró que el primer mandatario debe cambiar su actitud porque de lo contrario tendrá las manos manchadas de sangre, toda vez que en los primeros tres años de su sexenio, 56 comunicadores han sido asesinados y cuatro más se reportan como desaparecidos.

“Es un ataque muy peligroso y esa actitud que viene desde arriba es la que permite que la gente piense que no importa, que atacar a un periodista no es gran cosa, al contrario, los que siguen al presidente a lo mejor les parece bien lo que les está sucediendo a los periodistas que exponen cosas que no le convienen a la presidente y debe de dejar de criticar, atacar, de amenazar, de menospreciar, estigmatizar a los medios, tiene que parar de una vez porque si no él va a tener sangre sobre sus manos, ya lo tiene y no podemos aceptarlo”.