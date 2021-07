Bloque opositor impedirá que San Lázaro siga siendo ‘oficialía de partes’: PRD

Escucha la nota:



El bloque opositor, conformado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la siguiente Legislatura, en conjunto con las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no permitirán que la San Lázaro vuelva a convertirse, como sucedió en la saliente Legislatura, en “oficialía de partes” del Ejecutivo Federal, advirtió el diputado federal electo del Sol Azteca y quien se perfila como siguiente coordinador, Luis Espinosa Cházaro.

En entrevista con MVS Noticias, el perredista subrayó que el bloque defenderá que las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política sigan siendo rotativas, como lo marcan los reglamentos internos.

Ello, con el fin de mantener la pluralidad y frenar imposiciones de la fracción mayoritaria y aliados.

“La Junta y la Mesa son rotativas y corresponden a los tres grupos mayoritarios, en este caso son Morena, el PAN y el PRI, en ese orden, y pelearemos en el bloque para que eso se lleve a cabo. Esto de trasvasar votos, de hacer trampas numéricas no es correcto”, indicó.

“Yo escuché alguna aclaración, que ellos estaban dispuestos a tomar la Mesa y ceder la Junta de Coordinación Política, ojalá que se honre la práctica parlamentaria de equilibrios y entonces podamos caminar aún con nuestras diferencias, en un buen arranque de la 65 Legislatura”, apuntó.

Espinosa Cházaro también anticipó que el bloque opositor no volverán a permitir que en la siguiente Legislatura, la cual arranca labores en septiembre próximo, se repita el maltrato legislativo al que la mayoría morenista y aliados sometieron a las otras fracciones parlamentarias.

¿’Cheque en blanco ante iniciativas de AMLO?

Subrayó que hay indicios e información respecto a que los aliados del Morena, el PT y el PVEM, no darán “un cheque en blanco” ante las iniciativas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Se anticipa que el PT no estará de acuerdo del todo, en el planteamiento del Ejecutivo sobre el presupuesto, mientras que el Verde Ecologista, tampoco acompaña por completo la iniciativa de reforma eléctrica, que se prevé, el Presidente enviará al Congreso, dijo el perredista.

“La mayoría simple en la Cámara, en este caso Morena y sus hasta hoy, y subrayo hasta hoy aliados políticos como el Verde y el PT, que yo he escuchado en algunos medios que no le dan el voto, no le dan un cheque en blanco al Presidente, hubo un maltrato legislativo durante esta 64 Legislatura que no vamos a permitir se repita. Estamos pensando en platicar no solo con el MC, sino con el PT y el Verde, porque insisto, yo no doy por descontado que van a acompañar a ciegas a Morena, y por otro lado no lo van a acompañar tampoco en todo”, remarcó.

Respecto al reparto de las presidencias y secretarías de comisiones, indicó que se realizará en cuanto esté completamente definida la conformación de la Cámara en San Lázaro y se hayan asignado las diputaciones plurinominales, en cuanto se resuelvan las impugnaciones presentadas ante la autoridad electoral.

El bloque opositor, en San Lázaro, también llegará a un acuerdo conjunto en esa materia, sin embargo, se puede anticipar que de las 46 comisiones existentes, deberá encabezar al menos 20, dos de las cuales deben asignarse al PRD, planteó.