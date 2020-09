Bloque Negro se deslinda de Yesenia Zamudio

Escucha la nota:



El Bloque Negro, que mantiene la Okupa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que no pertenecen a ninguna colectiva ni accionan a cambio de pagos, además, a través de un comunicado se deslindaron de las acciones y discursos de Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio y pidieron apoyo para mantenerse en el lugar.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, subrayaron que no son una célula de “Ni una Menos” y aseguraron que se trata de un conjunto de colectivas integradas por víctimas directas como Erika Martínez, otra de las mujeres que encabezaron la toma de las instalaciones de la CNDH y agregaron que el apoyo a las víctimas de desaparición y feminicidio en la Casa de Refugio “ha sido desinteresado”.

“Nos vemos en la necesidad de aclarar esto y de deslindarnos de cualquier acción o discurso de Yesenia Zamudio. Nosotras no tenemos problemas con ninguna persona dentro o fuera de la Okupa, reconocemos la lucha de la Sra. Zamudio y celebramos el que la Corte Interamericana haya aceptado revisar su caso. Le deseamos de todo corazon mucho éxito y que encuentre justicia”, abundaron sus señalar si Zamudio dejara la Okupa.

Información relacionada: PRD llama a partidos políticos garantizar un reparto equitativo de los recursos

También Bloque Negro aclaró que la toma de la CNDH fue decisión suya y no por un solo caso o persona y al reconocer que algunas víctimas y activistas se han marchado y otras están considerando irse, hay otras que quieren seguir, con lo que descartan una pronta retirada de las instalaciones.

Finalmente hicieron un llamado a los organismos internacionales a que no las desamparen y sean garantes de su seguridad y peticiones, a las activistas de la Ciudad de México y de otros estados les pidieron “que no nos abandonen por discursos que nosotras no emitimos y de los que otras personas no se hacen responsables. Esta Okupa es de todas nosotras, no solo de las que tomamos las instalaciones, sino de todas y cada una de nosotras”.