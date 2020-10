‘Bloque Negro’ rechaza entablar negociaciones con la CNDH

Escucha la nota:



El Bloque Negro que mantiene la Okupa en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advirtió que no aceptará “ningún tipo de negociación” con las autoridades para desalojar el inmueble.

A través de un comunicado, la organización señaló que han recibido “amenazas indirectas y sutiles” respecto a la posible recuperación de las instalaciones de República de Cuba #60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y reiteraron que ahora este es un “espacio de resistencia de mujeres para mujeres”.

Cabe recordar que las instalaciones se encuentran tomadas desde el pasado 4 de septiembre, luego de que desde un día antes, Marcela Alemán, madre de una menor víctima de violación se amarrara a una silla ante la indiferencia de la titular de la CNDH Rosario Piedra Ibarra, a quien le exigía su intervención para que se avanzara en su caso y se hiciera justicia.

Posteriormente el Movimiento Nacional Ni Una Menos acudió a solidarizarse y tomaron las instalaciones junto con el Bloque. El Movimiento Nacional lo dejó días después por diferencias entre colectivas.

Por ello, el Bloque Negro ha precisado que no aceptarán ninguna mesa de negociación porque la toma es una muestra del movimiento y reivindicaciones legítimas que el estado no ha logrado resolver; además denunciaron que no pueden dialogar con las autoridades que mantienen el acoso y amenazas contra ellas a través de la policía de la Ciudad de México.