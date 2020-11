Biden ya entendió que no habrá felicitación: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el candidato demócrata y virtual mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo, ya entendieron que habrá reconocimientos de los resultados de esa elección hasta que termine el proceso; con apego a la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos “no podemos hacer reconocimiento de ningún tipo…

Ya, creo yo, que lo han entendido; quienes no han entendido y están generando mucho ruido son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados, sin principios”, enfatizó López Obrador.

“¿Cómo, de manera irresponsable, nos vamos a pronunciar por uno u otro?, eso es intervencionismo. ¿Sí no reconocemos va a haber represalias? No, porque lo estamos apegando a nuestra política de principios, legalidad; además, no somos colonia, el Gobierno de México no es ‘pelele’ de ningún país”, expresó el presidente López Obrador.

Garantizamos el derecho a la vivienda. Conferencia matutina. https://t.co/ujZwOGO7rS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 11, 2020

“¿Cómo nos vamos a convertir en juez?, ¿quién nos autoriza eso?, a irnos a meter a un proceso interno. Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, además se trata de un país donde hay 38 millones de mexicanos, seguramente unos votaron por un partido, otros por otro”, reiteró López Obrador. “Sencillamente, terminan sus procesos, esperamos, porque es una decisión de otro pueblo, es hasta de sentido común, son más de 140 millones de votantes”, remarcó.

“Ya hemos aclarado bastante sobre este asunto y hay confusión o no se quieren entender las cosas, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior”, finalizó el primer mandatario.