BC dijo “ya basta” a gobiernos de derecha: AMLO; “no les vamos a fallar”

Tras afirmar que a las 300 mil comunidades del país, incluidas las más apartadas, llegan las acciones del bienestar, esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la supervisión de programas sociales desde el Gimnasio Municipal de la colonia. La Hacienda, en Tecate, Baja California.

“Tecate, todos los habitantes de Baja California, son un pueblo progresista, de avanzada, un pueblo bueno, trabajador, excepcional, aquí nos han apoyado siempre y ustedes saben que amor con amor se paga”, dijo el titular del Gobierno federal al señalar que le “debe mucho” a la entidad fronteriza.

“Estuvimos luchando para crear, para fortalecer la conciencia y la politización con un proyecto distinto al que ha predominado en los últimos tiempos; no fue fácil. Al principio, este estado fue como Michoacán, como la Ciudad de México, como Guerrero, en 1988, un gran apoyo, pero luego se ‘emPANizó'”, dijo en referencia a la elección de gobiernos del Partido Acción Nacional.

“Costó trabajo que la gente internalizara que no había diferencia entre lo de antes y lo supuestamente nuevo, que era ‘gatopardismo’, ¡pura simulación! y salieron, los que supuestamente iban a llevar a cabo el cambio, ¡iguales o más corruptos que los anteriores!

“Nosotros no tenemos la culpa, que no me vean con malos ojos, la culpa es de ellos; les dio la confianza el pueblo, la oportunidad para demostrar que eran distintos y terminaron siendo iguales o peores por eso el pueblo de Baja California dijo ¡basta! y nos ha dado la confianza a nosotros y no vamos a fallarle al pueblo de Baja California, es un compromiso”, apuntó el presidente de la República.

AMLO agradece a Jaime Bonilla

“Agradecerle al pueblo por esa confianza, agradecerle a Jaime (Bonilla, gobernador saliente) que nos ha ayudado mucho desde hace años para crear conciencia y para introducir este nuevo proyecto de nación que busca transformar a México desterrando la corrupción”, afirmó el primer mandatario.

“Nos está ayudando mucho para poder liberar fondos para el desarrollo, es una fórmula exitosa, es muy sencillo, si no hay corrupción y hay austeridad y si le tiene amor al pueblo, con eso se puede llevar a cabo un buen gobierno, ¡eso es todo!”, agregó López Obrador, al señalar que quien solo “busca los cargos… ¡es un fracaso!, ni siquiera se le puede llamar político, a una persona así, es un ambicioso vulgar, un politiquero”.

Con gobiernos emergidos del Movimiento de Regeneración Nacional en Baja California, “se están llevando a cabo cambios importantes y vamos a continuar”, apuntó el mandatario federal al resaltar que en la entidad, fue elegida “una buena gobernadora”, refiriéndose a Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Tenemos la tranquilidad que termina Jaime y va a entrar Marina del Pilar, un aplauso por eso y vamos a apoyar, van a seguir llegando los programas de apoyo del Gobierno Federal a Baja California vamos ayudar a Marina del Pilar para que supere a Jaime, aunque está elevado el reto, es un buen desafío, pero vamos a apoyar mucho a Marina del Pilar y al pueblo de Baja California”, manifestó el presidente López Obrador.

Finalmente, el primer mandatario mexicano apuntó: “lo digo aquí en Tecate, ya se logró un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que se abra por completo la frontera que se cerró para algunas actividades llamadas, ‘no esenciales’, se cerró la frontera durante mucho tiempo ya se llegó al acuerdo de que se va a abrir de nuevo la frontera.

“Esto va ayudar mucho y se avanzó en este acuerdo porque decidimos darle prioridad a la frontera en cuanto a la vacunación… esto nos permitió ya, para principios de noviembre, que se abra la frontera y esto va ayudar mucho, no solo a los que viven de este lado, no solo a los mexicanos que residen en Baja California, sino también a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a los estadounidenses en general porque toda la actividad comercial se va a reactivar a partir de la apertura de la frontera en su totalidad entonces son buenas noticias para Baja California”.

Este fin de semana el presidente López Obrador visitará San Quintín, Ensenada y Rosarito, Baja California.