Basilia Castañeda pide protección ante mecanismos internacionales

Basilia Castañeda, quien denunció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que sufrió violencia sexual por parte de Félix Salgado Macedonio, pidió protección para ella y su familia ante los mecanismos nacionales e internacionales.

En un video mensaje entregado a agencias de noticias de mujeres, lamentó “la imaginación de algunos militantes de Morena que han desacreditado su acusación contra Salgado Macedonio” y la resolución de la Comisión de Honestidad que consideró infundadas las acusaciones de violencia sexual.

“El daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y el incumplimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto de violencia muy grave en mi entorno, y que me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia, y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan”, señaló.

Basilia hizo pública su identidad y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que hace más de dos décadas, cuando tenía 17 años de edad, sufrió violencia sexual por parte de Félix Salgado Macedonio.

Por ello, aseguró que le entristece “las falsedades y el ambiente de odio que promueven los dirigentes de Morena” que es contrario a los principios que dieron pasó a la fundación de dicho partido.

Por último, señaló que en cuatro ocasiones solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitir medidas cautelares, pero no le han sido concedidas.