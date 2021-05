Banxico: AMLO pide explicar porqué no hubo remanentes

Escucha la nota:



El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador informó que el incremento en la deuda pública se ha debido a una caída en la economía pero se esta se esta estabilizando gracias a la aceleración que se percibe en las actividades productivas.

“Lo único que tenemos que cuidar es la inflación, porque se está calentado la economía, es decir está creciendo y tenemos que vigilar que no haya inflación porque se daña a la población”, aseveró el mandatario desde Palacio Nacional. López Obrador refirió que confía en los controles que impone en Banco de México para contener la inflación.

“Ellos han llevado a cabo un política adecuada en cuanto a control de tasas de interés, las cuales venían bajando, pero ahora previendo que puede haber un incremento de inflación, ya no se bajó la tasa de interés, están trabajando bien y tenemos confianza en que vamos a mantener equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo impulsando el desarrollo”, recalcó.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que siempre ha respetado la autonomía del Banco de México.

Refirió que México ha incrementado sus reservas hasta llegar a más de 190 mil millones de dólares e incluso el Gobierno Federal ha operado sin la entrega de los remanentes que compensen la inestabilidad cambiaría que enfrentó México frente al dólar Al final no hubo remanentes, tendrían ellos (Banco de México) que explicar, pero esto lo digo en términos respetuosos y fraternos ¿por qué en otro sexenios si habían remanentes y ahora no hubo ? Pero no estamos demandándoles nada ni cuestionándolos”, refirió.