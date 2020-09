Bancadas de oposición no acompañarán reforma constitucional

Escucha la nota:



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que las bancadas de oposición no acompañarán la reforma constitucional para eliminar el fuero al Presidente de la República, por lo que este tema podría quedar en la congeladora.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal recordó que el tema ha sido impulsado desde la Cámara de Diputados, por lo que el Senado deberá esperar la minuta para revisar el proyecto.

No obstante, señaló que las fuerzas políticas que integran el llamado “Bloque de Contención” anticiparon que no apoyarán la reforma constitucional, por lo que sería frenada, ya que Morena no cuenta con la mayoría calificada para sacarla adelante.

Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no conoce la nueva propuesta, pero recordó que el tema ya fue legislado en el Senado, por lo que se pronunció por mantener lo aprobado en la Cámara Alta.

Cabe señalar que Morena y sus aliados en la Cámara Alta suman 78 votos, por lo que les faltan ocho para poder reunir la mayoría calificada y aprobar la reforma constitucional.