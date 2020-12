Bajos salarios deben dejar de ser la principal ventaja competitiva de México: STPS

Escucha la nota:



La brecha salarial entre los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá, no se cerrará de la noche a la mañana, reconoció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de esta dependencia, aseguró que los bajos salarios ya no serán la ventaja competitiva de nuestro país en el Tratado Comercial con las naciones vecinas del norte (T-MEC).

Expuso que ahora será una fuerza laboral capacitada, con más años de escolaridad y la cima de nuestro bono demográfico.

“Yo creo que tenemos que cambiar el modelo de atracción de inversión extranjera ahora en este tema, que no se va a dar de la noche a la mañana, desde luego no vamos a cerrar esa brecha salarial entre nuestro país y los otros dos socios comerciales de América del Norte, eso lo tienen muy claro, esto es un proceso paulatino, gradual pero si tenemos que ir pensando que nuestra atracción o nuestra principal ventaja competitiva no tienen que ser los bajos salarios, sino que tenemos cada vez una fuerza laboral con más capacitación, con más años de escolaridad y que como bien lo comentaron aquí estamos pasando en la cima de nuestro bono demográfico”, dijo durante el panel “Papel del T-MEC en los Niveles Salariales y Tendencias Futuras en el País”.

El funcionario agregó que a todos nos conviene que el Estado de Derecho aterrice en el mundo del trabajo porque contar con reglas claras de convivencia generarán mayor certidumbre y estabilidad, que a su vez atraerán más y mejores inversiones al país, con puestos de trabajo de calidad.