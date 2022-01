Avanza COVID-19 entre legisladores; diputada Ivonne Ortega confirma contagio

En la Cámara de Diputados, el número de contagios por COVID-19 confirmados entre los miembros de la Legislatura, se va incrementando, luego de las fiestas de fin de año.

Este miércoles 5 de enero, la diputada del Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, indicó en sus cuentas en redes sociales, que después de presentar malestar, se sometió a una prueba de detección de COVID-19, la cual resultó positiva.

Desde el 2 de enero y hasta la fecha, al menos seis congresistas han informado públicamente sobre sus contagios con el virus.

“Les comparto que tuve algunos malestares, por protocolos me realizaron una prueba y desafortunadamente he dado positivo a COVID-19. Me encuentro bien, por el momento solo tengo síntomas leves. Permaneceré aislada y siguiendo las indicaciones médicas”, indicó en su cuenta en Twitter, @IvonneOP.