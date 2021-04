Avanza caravana de Salgado Macedonio a la CDMX

Escucha la nota:



Félix Salgado Macedonio, abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero, cuyo registro como candidato fue revocado por el Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que no es él quien está peleando el puesto, sino que es el pueblo el que reclama su derecho a elegir a sus gobernantes.

En el marco de su caravana con rumbo a la sede del organismo electora, en la Ciudad de México para exigir se le restituya la candidatura, Salgado Macedonio lanzó arengas contra la institución electoral.

“¡Va a caer, va a caer, el INE va a caer!”, coreó frente a algunas centenas de personas congregadas en Iguala.

A su paso por Chilpancingo, volvió a pedir que desaparezca el INE y criticó a la autoridad electoral al afirmar que parece tener “superpoderes”, cuando decisiones como las sanciones a candidatos locales, por faltas como no entregar informes de gastos, deberían estar en manos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Agregó que el Congreso de la Unión debería legislar para determinar si el INE es viable o no, porque ya no está cumpliendo sus funciones y no está respetando la equidad ni la imparcialidad de las contiendas.

La fiscalización a candidatos en Guerrero, dijo, debería ser facultad única del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Más tarde, en Iguala, sentenció que si el árbitro electoral no corrige su decisión y no revierte la sanción que se le impuso, volverá a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (STPS).

Salgado Macedonio calificó como absurda y desproporcionada la determinación de los consejeros electorales, y tras señalar que será paciente hasta que le devuelvan la candidatura, dijo estar dispuesto a aplaudir a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional, si corrigen su error.