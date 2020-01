Aunque se deba pagar, gasoducto Tuxpan-Tula no pasará por cerros en Puebla: AMLO (VIDEO)

Escucha la nota:



El gasoducto Tuxpan-Tula, en cuyo trazo están contempladas zonas de la Sierra Norte de Puebla, no pasará por los “cerros sagrados”, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador a integrantes de pueblos indígenas, durante un acto público realizado en Pahuatlán.

De gira por la entidad, recalcó que aun si el Gobierno de México se vea obligado a pagar a quienes se adjudicó la construcción del gasoducto, no se permitirá que la obra pase por las áreas referidas.

De ser necesario, agregó el Primer Mandatario, se propondrá modificar la ubicación de los ductos, aunado a que los contratos a los que se refirió como “leoninos”, siguen a revisión.

“Aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones. Vamos a proponerles otros trazos que no afecten las zonas sagradas y no estarles pagando, porque para ellos es muy cómodo decir: yo no resuelvo el problema, resuélvelo tú porque a final de cuentas a mí me tienes que pagar. No va a ser así”, enfatizó.

Lo anterior, tras explicar que los contratos firmados en la anterior administración mantienen cláusulas en las que el Gobierno Federal se compromete a pagar a los agentes privados, aunque no se realicen las obras, motivo por el cual insistió en llamarlos “leoninos”.

Recordó que en el proceso de revisión de esos convenios, su administración ya logró reducir costos hasta por cuatro mil 500 millones de dólares, pero aún se mantienen elementos perjudiciales para la hacienda pública y favorables para las empresas privadas.

Su anuncio fue recibido por algunos de los asistentes al evento con ovaciones y aplausos.

También recordó que México ha rechazado la práctica del fracking para extraer hidrocarburos o generar gas, pese a que es acostumbrada en otras naciones como Estados Unidos.

Ello, aunado a que ya se prohibió el uso de transgénicos en el campo, a fin de preservar la producción agrícola con semillas criollas.

En el resto de su discurso, al igual que en el estado de Hidalgo, donde estuvo un par de horas antes, el Jefe del Ejecutivo reiteró el anuncio hecho desde hace semanas, respecto a que el Programa Sembrando vida llegará este año a otras 500 mil hectáreas, las cuales se sumarán a las más de 400 mil hectáreas en las que ya aplica.

Lo anterior, recalcó, beneficiará a un total de 450 mil sembradores que tendrán trabajo permanente durante el sexenio y a la larga.

Lo anterior debido a que algunos de los árboles que se están plantando en estos momentos, no podrán ser aprovechados sino hasta dentro de 15 o 30 años, momento en que ya podrán ser talados para comercializar su madera.

Reiteró que a partir de este año, el programa Sembrando Vida se implementará en estados del centro del país, como Hidalgo y Puebla.

Repitió que se mantendrá toda la estrategia de entrega de apoyos directos a adultos mayores, niños con discapacidad, estudiantes de escasos recursos y jóvenes que no estudian ni trabajan, entre otros grupos vulnerables.

De igual modo, insistió en que este año se construirán dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, antes Bansefi, ello, para facilitar la dispersión de los recursos que su gobierno entrega a la población vulnerable.