Aún no se ha definido quien ocupará el cargo en la SSPC: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que pedirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), directamente al subsecretario Ricardo Mejía quien “ve todo lo que tiene que ver con el transporte, con los robos en carretera y tiene vinculación con los dueños de las líneas de transporte de carga” que atienda las irregularidades en las contrataciones y el servicio de conductores de transporte de pasajeros y de carga.

“Vamos a pedirle a Mejía que vea esto y que se atienda a ver qué nos puede proponer; yo ando por las carreteras y se de los accidentes, porque se duermen, es mucha la carga de trabajo”, agregó el primer mandatario mexicano, tras destacar que ha bajado el robo a trenes, a transporte de carga y quienes viajan en automóviles en las carreteras”, indicó López Obrador.

No se ha recibido renuncia de Durazo

Tras aclarar que Presidencia de la República no ha recibido la renuncia de Alfonso Durazo Montaño a la titularidad de la SSPC para contender por la gubernatura de Sonora, López Obrador confirmó que aún no se ha definido a quien ocupará el cargo que quedará vacante el último día de octubre.

“Está por concluir el plazo, el sábado (31 de octubre) tiene que presentar su renuncia formal Alfonso y todos los que van a salir y tengo yo que decidir quiénes van a sustituirlos… Todavía no la he recibido (la carta de renuncia de Alfonso Durazo como la notificación que se te presentó al Senado). Me apoya mucho, hoy estuvo ayudándonos, y ya es esta semana nada más”, resaltó el primer mandatario mexicano.

“Acerca de a quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión. Les puedo garantizar que va a ser una gente honesta, eficaz. Nada más imagínense que ahora el secretario de Seguridad Pública, como el secretario de la Marina, la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Consejero Jurídico, se tienen que levantar a las 5:00 de la mañana —bueno depende dónde vivan—, pero tienen que estar al cuarto para las seis todos los días, entonces tienen que tomar en cuenta eso, hay que levantarse temprano”, agregó López Obrador.

“Lo importante es que se siga trabando como se ha venido haciendo, que se supla la función de Durazo que lo ha hecho muy bien también como coordinador del gabinete de Seguridad… es un servidor público muy importante”, subrayó López Obrador.

El primer mandatario recriminó que cuando hay cambios y suenan posibles sustitutos, como es el caso del actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, “suele suceder de que se habla bien y mal de los posibles candidatos o los que van a ocupar ese cargo. No debemos caer en eso, nadie es culpable hasta que no le demuestren que tiene una responsabilidad, hasta que no haya pruebas, que no sea juzgado; vamos a esperarnos para en su momento resolver”.

Urge desaparecer el ‘outsourcing’

López Obrador insistió en sus críticas al esquema de subcontratación conocido como “outsourcing”, que desde la pasada administración se intentó regular infructuosamente, por lo que urgió a desaparecer este mecanismo.

Con gráficas del IMSS, el Jefe del Ejecutivo remarcó que en diciembre hay empresas que “bajan de las nóminas” a los trabajadores para recontratarlos en enero o febrero; despiden a los trabajadores; es un manejo de nómina y luego vuelven a contratar, estas oficinas ganan muchísimo dinero, se fueron creando estos grupos de intermediarios, de coyotes, en los últimos tiempos… empresas que se dedican al manejo de nómina que tienen a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de trabajadores, es lo más irregular que puede haber, se afecta a trabajadores, no se pagan los impuestos, hay evasión fiscal… resulta que se abusó de ese mecanismo y estamos buscando que no haya abusos”, subrayó.

En ese sentido, López Obrador señaló que “un buen empresario no puede permitir que se violen los derechos de los trabajadores y muchas veces ni los empresarios saben cómo opera el outsourcing. No queremos hacer una reforma que puedan burlar de nuevo; además un empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores y no puede permitir que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos”, finalizó el Jefe del Ejecutivo.