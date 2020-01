Aún no hemos podido disminuir los homicidios, reconoce AMLO

Escucha la nota:



Al señalar que su administración se “aplicará” para tener resultados ante la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, admitió que este martes 21 de enero “fue un mal día: hubo como 90 homicidios… estamos trabajando todos los días para disminuir la incidencia delictiva. No me voy a meter a a polemizar, no se trata de decir no es cierto que esté creciendo el índice delictivo. Todavía no hemos podido disminuir, como lo vamos a lograr, el número de homicidios”, aunque resaltó que sí han disminuido otros delitos, como el robo de vehículos.

Reclamó que a su gobierno “le tocó la resaca, el saldo de una política equivocada y corrupta en materia de seguridad… ¿Pruebas?: Genaro García Luna. Para qué hablamos más ¿qué más pruebas?, lo que tenemos que hacer es continuar nosotros aplicándonos y se va avanzando”, afirmó López Obrador.

Información relacionada: Presencia policial en Chilapa, tras ejecución de músicos indígenas

Al insistir que diario se evalúan los resultados, alertó que se “descontroló” la situación en Guanajuato, por lo que se ha incrementado el número de elementos de la Guardia Nacional, con el apoyo de la Marina y la Defensa, pues han habido días en que los asesinatos en la entidad representan entre 15 y 20 por ciento del total de decesos violentos en el país”, reportó el primer mandatario.

López Obrador también lamentó el asesinato de los músicos indígenas en Chilapa. “Estamos trabajando” ante la inseguridad todos los días”, finalizó el Jefe del Ejecutivo.