Aumento al salario mínimo será del 22%, anuncia Luisa María Alcalde

El aumento de 22% al salario mínimo, es “un acuerdo que se tomó de manera unánime”, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional al destacar que el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, acordaron el aumento en el salario mínimo por “consenso… a finales del 2018 hubo consenso, a finales del 2019 también; a finales del 2020 no, no participó, no estuvo de acuerdo el sector empresarial, pero ahora sí estuvo de acuerdo el sector empresarial, de modo que hubo unidad de criterio esta voluntad de las partes y se logró este incremento que consideramos muy importante”.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, indicó que el incremento al mini salario beneficia a 6.3 millones de trabajadores, 30% de los registrados ante el IMSS.

La recuperación del salario mínimo en lo que va de la administración es de 71%. A partir del 1 de enero del próximo 2022 los trabajadores que reciben ingresos mínimos ganarán 948 pesos mensuales con el aumento de 141.70 pesos a 172.87 pesos; el caso de la Frontera Norte, el salario mínimo pasa de 213.39 pesos a 260.34 pesos, los trabajadores en la línea recibirán mil 428 pesos más al mes.

Así hora con este salario mínimo se podrán adquirir a 10.02 kilogramos de tortilla, a diferencia del 2018 cuando solo se podían adquirir 6.52 kilogramos del básico con lo que les pagaban.

Con este incremento al mini salario México asciende 13 posiciones a nivel internacional, en ingresos que recibe la base laboral, colocándose en el lugar 67 de 135 países, lo que lo sitúa por arriba de Colombia, Guinea ecuatorial, Perú y Ucrania.