Aumentan a 149 los casos de dengue en la última semana

En la última semana se han registrado 149 casos de dengue, con lo que ya suman 3 mil 74 en lo que va del año y 11 defunciones.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue 2020 de la Secretaría de Salud, se tiene un incremento de un 152 por ciento en los casos de dengue registrados en este año, en comparación con los de 2019.

Hasta la semana 20, se habían registrado mil 403 casos de dengue grave, es decir con hemorragia, y se tenían 9 mil 494 casos estimados.

Las entidades que registran el 63 por ciento de los casos confirmados de dengue son Veracruz, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Nayarit.

La mayor incidencia de dengue se ha dado en mujeres de entre cinco hasta 24 años de edad.

Las autoridades de salud llaman a la población que en esta época de lluvias use ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo, no exponerse a la picadura de los moscos, usar repelente y pabellón o tela que cubra la cama por completo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, no tener basura ni recipientes donde se acumule agua, lavar constantemente contenedores, así como tinacos y cisternas, utilizar larvicidas para eliminar los moscos e insecticidas especiales.