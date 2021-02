Aumenta posibilidad de una extradición de Kamel Nacif del Líbano

Debido a que el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún, otorgó auto de formal prisión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, como probable responsable del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, existen mayores posibilidades de que se conceda la extradición de Kamel Nacif Borge desde el Líbano, señaló Araceli Andrade, abogada de la activista.

En conferencia de prensa, realizada en Cancún, donde se encuentra radicado el expediente, la abogada apuntó que aún cuando no existe un acuerdo de extradición entre México y el Líbano, hay convenios firmados entre ambos países para realizar este tipo de acciones legales y para ello, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha enviado ya el expediente judicial que se está analizando por parte de las autoridades de aquel país.

Respecto al ex gobernador de Puebla, a decir de la organización Artículo 19 se convierte en el primer funcionario de alto nivel sometido a proceso por ataques a la libertad de expresión, aseguró Luis Knapp, coordinador legal de la organización, quien recordó que en otros casos denunciados como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de presuntos delitos contra la prensa, su detención no está vinculada a este tipo de investigaciones.

Pedro Cárdenas, integrante de la organización Artículo 19, señaló que buscarán que a Mario Marín se le otorgue la pena máxima que es de 12 años de pensión, pero también han reiterado el llamado a las autoridades para que se avance en los procesos de localización y detención de las personas implicadas en los hechos; que se repare el daño a Cacho Ribeiro y su familia y se le otorguen las condiciones de seguridad necesarias para que pueda regresar a su domicilio, debido a que actualmente se encuentra desplazada ante el riesgo y las amenazas en su contra.

Los abogados señalaron que para las autoridades debe quedar claro que el auto de formal prisión contra el ex gobernador no es justicia, sino un avance en el proceso y advirtieron que "se espera una defensa feroz de parte de Mario Marín" para librar la prisión.

Finalmente para la defensora de Lydia Cacho, es importante dejar en claro que ningún partido político "puede colgarse la medalla de la detención" del ex gobernador de Puebla, ya que la búsqueda de justicia es independiente de los gobiernos que estén en el cargo.