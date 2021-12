Asegura Zaldívar que en el PJF ya no hay corrupción tolerada

Al rendir su tercer informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que hoy México cuenta con un nuevo Poder Judicial que brinda una justicia más cercana y más humana.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que en estos tres años se ha combatido la corrupción y el nepotismo con resultados que la ciudadanía puede consultar.

Información relacionada: Emite Comisión de Derechos Humanos local tres recomendaciones relacionadas con delito de tortura

Tras asegurar que los trapos sucios no se lavan en casa, aseveró que evidenciar la corrupción lejos de debilitarlos los fortaleció, lo que permitió romper las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad

“De esta manera, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro”.

Zaldívar Lelo de Larrea refirió que el reto para el 2022 será consolidar el nuevo rumbo que se ha emprendido y saldar la deuda que se tiene con el pueblo de México en materia de impartición de justicia.

“El pueblo de México ha soportado por siglos una justicia que, en palabras de Monseñor Óscar Romero, es igual a las serpientes que solo muerden a los que están descalzos. Esta es una realidad intolerable. El pueblo de México clama por una justicia que históricamente le ha sido negada, y que ha estado siempre al servicio del poder y del privilegio. La transformación de la justicia federal busca saldar esta deuda.

Finalmente, el ministro se dijo convencido de que los cambios que se han logrado en el ámbito judicial empezarán a sentirse pronto y enfatizó que la justicia es el camino para lograr la concordia y la paz.