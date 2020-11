Asegura Rosario Robles que hablará con la verdad

Asegura que se hicieron declaraciones que no fueron acordadas con ella.

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, confirmó que decidió acogerse a la figura de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y enfatizó que por el momento es lo único que puede decir.

No obstante, a través de su cuenta de Twitter, la ex jefa de Gobierno puntualizó que este martes se hicieron declaraciones que no fueron acordadas con ella; por ello, instruyó a sus abogados atenerse al procedimiento judicial.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

Finalmente, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enfatizó que hablará con la verdad.