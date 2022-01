Asegura Rocío Nahle que no se expropiará ni un tornillo con reforma eléctrica

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocio Nahle, afirmó que con la reforma eléctrica no habrá indemnizaciones para los productores privados, ya que no se va a expropiar ni un tornillo

Al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, la encargada de la política energética sostuvo que a los particulares se les seguirá dejando una tajada del 46 por ciento del mercado eléctrico en todo el país.

Te puede interesar: Agricultura y ANETIF acuerdan fortalecer colaboración para la distribución de productos de origen animal

“No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más le decimos ustedes se quedan en esta parte. Este 46 por ciento equivale al mercado de consumo que tiene Argentina, no es una cosa menor, es un volumen bastante considerable”.