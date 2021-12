Asegura AMLO que Zaldívar es honesto e íntegro en limpiar Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar se ha conducido con honestidad e integridad, aunque admitió que no podría decir lo mismo de todo el Poder Judicial.

Esta mañana el mandatario insistió en que debe continuar la limpia al interior del Poder Judicial, pero también en el Poder Ejecutivo por la corrupción que ha estado arraigada. Acusó que antes el servicio público estaba bajo el dominio de delincuentes de cuello blanco.

“Él es un hombre honesto, íntegro y honrado, pero no podría decir lo mismo de otros ministros, magistrados y jueces. No quiero generalizar, también, pero creo que hace falta seguir limpiando, no sólo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, porque la corrupción estaba arraigada, el gobierno era sinónimo de corrupción, el gobierno estaba tomado, secuestrado al servicio de corruptos”, expuso.

Aplicamos la fórmula de hacer un gobierno austero y sin corrupción. Conferencia matutina https://t.co/v8xjUvhtkA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 16, 2021

López Obrador celebró el informe que presentó el ministro presidente con motivo de su tercer año de actividades toda vez que se abordó el tema de la corrupción. De acuerdo al mandatario, antes la palabra “corrupción” ni siquiera estaba en el discurso.

“A mí me gustó el informe de ayer del presidente de la Corte porque antes los presidentes de la Corte ni siquiera hablaban de corrupción, no usaban la palabra, estaba en el discurso, además ya se habla”, indicó.