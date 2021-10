Asegura AMLO apoyo a damnificados por sismo en Acapulco

Desde el puerto de Acapulco, en la reapertura del Parque Papagayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá ayuda para las colonias populares guerrerenses.

“Ahora que entramos aquí al parque hay un grupo de colonos que fueron afectados sus unidades habitacionales se fracturaron destruyeron sus hogares con el sismo, que también ese es otro asunto tenemos que cuidar que se vigile dónde autorizar construcción que se acabe el mal manejo en todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, porque a veces se dan permiso de construir en Barrancas o en zonas que no debe de permitirse, también se autoriza el que se hagan nuevas unidades habitacionales, desarrollos inmobiliarios, en donde no hay servicios; no hay drenaje, no hay agua y no se puede seguir con esa política”, subrayó el mandatario mexicano.