Arturo Zaldívar pide a científicos tener confianza en el PJF

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio a conocer que durante la reunión que sostuvo con los académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tener confianza en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) actuará con imparcialidad e independencia.

En conferencia de prensa, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) precisó que su papel no es llegar a acuerdos con los integrantes del Conacyt, sino garantizar que los juzgadores realicen su labor con independencia.

Te puede interesar:Presentan alebrijes monumentales que desfilarán por Reforma

“Simplemente los escuche y les exprese que tuvieran confianza en que el Poder Judicial Federal iba a seguir actuando con independencia e imparcialidad. Estamos siendo un poder equilibrador, un poder imparcial, en muchos casos, vean cualquier tema de los relevantes y en todos hay un juez o una jueza que está actuando con seriedad, con profesionalismo, con temple y eso es lo importante. Yo no puedo, ni debo, ni lo haría, llegar a un acuerdo con ellos ni con nadie, no es mi papel, tampoco es mi papel sugerir a un juez, a una jueza, como debe resolver”.

Respecto a las críticas vertidas por los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Zaldívar Lelo de Larrea destacó que en este caso los jueces están cumpliendo con su obligación.

“El Poder Judicial está cumpliendo con su obligación, los jueces están cumpliendo con su responsabilidad y le están cumpliendo de manera adecuada, el Poder Judicial ha estado presente en estas mesas con los padres de Ayotizanapa, en los que ha estado el presidente de la República, la Fiscalía y nosotros en nuestro papel imparcial y neutral, pero creo que el Poder Judicial está cumpliendo con su obligación. Muchas de las cosas que hoy se están atorando y no se pueden resolver, se deben a cuestiones que en el pasado no se hicieron adecuadamente y de las cuales el Poder Judicial no es responsable”.