Aplauso a televisoras por transmitir clases: diputada de Morena

La pandemia por coronavirus generará un rezago educativo en el país, que deberá atenderse lo antes posible, planteó la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Adela Piña.

“Como profesora le puedo comentar que seguramente lo va a haber, seguramente lo va a haber, pero el rezago educativo también creo que cuando estemos de manera presencial se van a elaborar o se van a realizar las evaluaciones diagnósticas para saber el estado que guardan y el estado en que regresan los alumnos y las alumnas. Y seguramente también se van a implementar distintas estrategias como se han estado realizando”, para regularizar las clases, a los profesores y alumnos.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también aplaudió a las grandes televisoras privadas del país, por establecer el acuerdo con el Ejecutivo Federal, a fin de transmitir el nuevo ciclo escolar a través de sus frecuencias.

También justificó el pago de 450 millones de pesos que les hará el Gobierno Federal por ello, al señalar que no es un gasto, sino una inversión. Peor habría sido “no hacer nada”, remarcó.

“Los creo que 450 millones de pesos que se señala por ahí que se van a pagar a las televisoras por la disposición de sus canales me parece que no es un gasto, más bien me parece una inversión, porque lo más sencillo hubiera sido no hacer nada. Si es momento de celebrar que las televisoras se estén uniendo a cuestiones educativas, eso creo que sí es un asunto importante.

Al alabar las acciones del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adecuar la dinámica educativa a las condiciones que obliga la pandemia por Covid-19, la congresista dijo que si se requieren cambios normativos y presupuestales al sector educativo, se procesarán.

No obstante, perfiló que no habrá ajustes en esa materia sino hasta la aprobación del presupuesto 2021, hacia finales de año.

Asimismo, fue enfática en señalar que el programa Aprende en Casa, de educación a distancia, implementado por la emergencia sanitaria es legal y tiene fundamento en la Ley General de Educación.

También envió un mensaje a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como a los críticos de las acciones del Ejecutivo Federal para enfrentar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la educación, quienes han “descalificado” el programa Aprende en Casa.

Pidió no ser “mezquinos”, no poner resistencias a las decisiones de las autoridades y sumar esfuerzos al Gobierno Federal, porque el país lo requiere.

“No es tiempo de mezquindades y descalificaciones. Como en todo, lo sabemos, hay obstáculos y seguirá habiendo, pero se ha tratado de prever distintos escenarios. Yo hago un llamado fraterno a las maestras y los maestros a que nos sigamos comprometiendo como lo han hecho, para sacar adelante el derecho que tienen los niños y las niñas a la educación”, subrayó.

Respecto a la aprobación de normas en el estado de Oaxaca, para prohibir la venta de alimentos procesados con altos contenidos en calorías, sal, azúcar y grasas, incluyendo bebidas envasadas y azucaradas, la diputada Piña Bernal manifestó que la decisión fue correcta y sería adecuado que el resto de los estados replicará esas reformas.