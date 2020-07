“Aplanar la curva” de la polarización y alejarse de “golpismos” de derecha: Beltrones

Escucha la nota:



El exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, tuvo una reaparición virtual, en la que se pronunció a favor de “aplanar la curva” de la confrontación y advirtió que el escenario de las elecciones del 2018, a las cuales calificó como extraordinarias y excepcionales, no se volverá a repetir.

En un conversatorio organizado por la corriente priísta Movimiento Líder, Beltrones Rivera reiteró su postura a favor de los gobiernos de coalición.

El exdiputado federal y también exsenador de la República, llamó a impedir que se impongan “tentaciones autoritarias” desde el Gobierno Federal y tajantemente, se pronunció contra movimientos “golpistas” de la derecha “rancia”, que están demandando quitar al Presidente que llegó al cargo con amplia legitimidad y un nivel de voto extraordinario.

“Estoy muy alejado, es más, soy un crítico contumaz de todos aquellos que desde ahorita están diciendo o quieren instrumentar el quitar al Presidente de la República que llegó de manera contundente y democrática, es negarnos a nosotros mismos. Un golpismo de esa naturaleza como el que sucede con algunos hombres aquí, si tengo que mencionarlo, de derecha sumamente rancia, la tenemos que denunciar y nos tenemos que alejar”, sentenció.

Sobre ante la postura adoptada por un bloque de gobernadores de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), que demandan revisión del pacto federal, pidió tener cuidado con “no balcanizar” al país ni dividirlo en fragmentos.

Los mandatarios estatales, consideró, no deben dejar de buscar el diálogo con el Presidente, por más complicado que esto sea.

“Los esfuerzos de varios gobernadores, sobre todo con esto del necesario reconocimiento de la desventaja en que se encuentran los estados por la Ley de Coordinación Fiscal, intenten cambiarla. Pero lo que tenemos, debemos tener mucho cuidado es no balcanizar a México, no partirlo en fragmentos. Así como digo que no hay que impulsar fanatismos de un lado y de otro, así también hay que ser muy cuidadosos en no balcanizar a la República”, recomendó.

Planteó que la oposición puede dar la batalla electoral desde 2021, no hasta 2024.

Al refrendar que la votación obtenida por la actual mayoría en el Congreso de la Unión tampoco se repetirá, anticipó que el voto se dividirá en tercios, y en esas condiciones, sin propiciar acuerdos entre las fuerzas políticas, no habrá gobernabilidad.

Al finalizar su mensaje y hablar del rumbo que debe tomar el Revolucionario Institucional, dijo que ese partido es “inextinguible”.

“El PRI es un partido histórico inextinguible, ahí está. Podrá valer 30 puntos, 20 puntos, 10 puntos, nueve puntos, valdrá lo que la estrategia política diga y lo que las alianzas hacia adentro primero, hacia adentro de nosotros primero, y después hacia afuera con otros partidos, nos den. Sí, yo creo que el PRI tiene muchas posibilidades y no nada más de alcanzar en la competencia triunfos”, confió.

Aseveró que el partido tiene muchas posibilidades de reposicionarse en las siguientes elecciones y su recuperación dependerá en parte de la estrategia que implemente la dirigencia nacional, la cual debe estar enfocada en hacer del partido un “garante de gobernabilidad”.

Los gobiernos de una sola persona, apuntó, no son ni serán eficaces.

También recomendó a los congresistas del PRI alejarse de la confrontación con la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y aliados en el Congreso.

Si las fuerzas mayoritarias en el parlamento siguen mostrando incapacidad para razonar, dijo Beltrones, no hay que dejar de insistir en el diálogo.

Fue enfático en el tema de los gobiernos de coalición, los cuales pidió reglamentar a través de reformas secundarias.

Señaló que ante un presidencialismo “tan fuerte” como el del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que va contra organismos autónomos, es necesario entender que los cambios de régimen no se concretan “por decreto” ni con discursos.

Lo anterior, tras considerar que el actual gobierno no ha logrado el cambio de régimen que pregona, sino que solo se registró un cambio en el partido en el Gobierno Federal.

Sobre la decisión del titular del Ejecutivo Federal, de desaparecer organismos autónomos, manifestó que si bien algunos se “burocratizaron” y se volvieron “pesados”, hay que preservarlos y modificar su operación, pero no desaparecerlos.

La defensa de la autonomía de esas instancias, tiene como fin mantener el equilibrio de poderes.

Cuestionado por integrantes de la corriente priísta Movimiento Líder, sobre la visita del Presidente López Obrador al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la entrada en vigor del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, Beltrones lamentó que el hecho se registre en el contexto electoral en la Unión Americana.

Ojalá México no se vuelva a involucrar en elecciones de otros países, eso da muy “malos resultados”, alertó.