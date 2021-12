Anuncian conformación de Fuerza Solidaria Progresista

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución por la que se declaró la pérdida de su registro como partidos políticos, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES) anunciaron la conformación del bloque Fuerza Solidaria Progresista.

En conferencia de prensa, Gerardo Islas, dirigente de Fuerza por México, detalló que el propósito de dicho bloque es participar en alianza en los comicios del próximo año en aquellas entidades donde alguno de los tres partidos tenga registro o postulando candidatos independientes.

Información relacionada: TEPJF confirma pérdida de registro de Fuerza por México, RSP y PES

“El motivo principal de esta alianza, de la presentación de Fuerza Solidaria Progresista es abrir una convocatoria amplia, tanto a los ciudadanos como a los mismos partidos políticos que perfilen a quienes puedan ganar en sus estados, que tengan experiencia, honorabilidad, capacidad, decisión”, señaló.

Tras acusar a los magistrados de tener una visión conservadora, Fernando González, líder de RSP, refirió que por medio del bloque también buscarán impulsar una reforma que permita flexibilizar los requisitos para los partidos de nueva creación.

“Y sí se requiere una nueva reforma electoral para que la flexibilidad en la participación ciudadana, más allá de los porcentajes, esté construida de otra manera. Creo que es muy importante meter a discusión esas cuestiones, hay cosas que no están a discusión como la autonomía de los órganos electorales, no está en discusión el profesionalismo electoral, no está en discusión las jurisdicciones electorales; lo que está en discusión es la participación de la gente, el financiamiento público”, dijo.

A su vez, Hugo Eric Flores, dirigente del PES, reprochó que una cuestión burocrática de la justicia se les haya negado el ejercicio de sus derechos constitucionales.

“Desafortunadamente, estos magistrados burócratas de la justicia no quisieron valorar nuestras pruebas y hubo muchas cosas que provocaron inequidad en la contienda. La Sala Superior pierde una gran oportunidad, interpretar la Constitución para hacer un sistema de financiamiento público de los partidos justo, díganme ustedes si es justo que Moreno recibió para campaña más de mil 400 millones y nosotros, por los mismos cargos, recibimos 31 millones de pesos”, indicó.

Los tres líderes partidistas no descartaron la posibilidad de buscar alianzas con otros partidos políticos a nivel nacional.