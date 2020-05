Anuncia SRE repatriación de seis mexicanos varados en Nepal

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este sábado 2 de abril partió el vuelo que traerá a seis mexicanos que permanecían varados en Nepal a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Mediante redes sociales, la cancillería detalló que se trata de Jorge, Nelly, Danae, Rodrigo, Fernanda y Héctor quienes aterrizarán en México provenientes de Nepal, en las próximas horas.

Hoy partieron 🛫 Jorge, Nelly, Danae, Rodrigo, Fernanda y Héctor desde Nepal hacia 🇲🇽 tras gestiones de @EmbaMexInd, @EmbaMexFra y la voluntad de estos connacionales de regresar con sus familias.@JulianVenturaV @ConsulClaudiaF1 @fsalasl @r_velascoa @arocha221

— Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) May 2, 2020